Россиян призвали проверить личные данные, привязанные к номеру телефона Операторы связи призвали абонентов актуализировать персональные данные

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Сотовые операторы призвали своих абонентов провести актуализацию своих персональных данных во избежание отключения услуг связи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы ряда операторов. Там объяснили, что данные могут меняться по разным причинам, в том числе из-за заключения брака или достижения возраста смены паспорта.

Согласно нормам действующего законодательства, абонент любого мобильного оператора должен уведомлять об изменении тех своих данных, что были необходимы для заключения договора на услуги связи, — говорится в сообщении.

Операторы сотрудничают с Роскомнадзором в рамках установленной законом процедуры подтверждения данных абонентов. Согласно закону, абонент любого мобильного оператора уведомлять об изменении персональных данных, необходимых для заключения договора. Если человек не подтвердит персональные данные, Роскомнадзор обяжет оператора заблокировать абонента.

Ранее стало известно, что в Сеть утекла база данных пользователей сервиса электронных книг «Литрес». В базе содержались только адреса электронной почты клиентов, платежная информация в ней не хранилась. «Литрес» уведомил об инциденте Роскомнадзор.