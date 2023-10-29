Россиян призвали не поддаваться на провокации из-за событий в Газе Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале призвал жителей республики не поддаваться на провокации на фоне обострения в секторе Газа и пресекать любые попытки расколоть российское общество. По его словам, события на Ближнем Востоке все воспринимают с болью в сердце, поэтому в местных мечетях молятся за народ Палестины и за то, чтобы кровопролитие было прекращено как можно скорее.

Однако в это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране. События субботнего вечера в Махачкале и Хасавюрте — яркий тому пример, — написал он.

Меликов указал на недавние события в регионе и пояснил, что «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России» распространили «воинственные призывы», на которые откликнулись некоторые жители. По его словам, инциденты удалось погасить благодаря сотрудникам полиции.

Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество! —заключил он.

Речь идет об акциях в поддержку Палестины, которые прошли в ряде городов региона. В частности, накануне в Хасавюрте несколько десятков молодых людей пришли к отелю, в котором, как им рассказали, находились беженцы из Израиля. В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что заинтересованные силы будут использовать ложь и провокации, чтобы расколоть российское общество. По его словам, на Западе не хотят формирования многополярного мира и поэтому пытаются сдержать развитие суверенных стран. Для этого они пускают в ход, в том числе, исламофобию, антисемитизм и русофобию, пояснил глава государства.