Россиян предупредили об опасности ремонта для здоровья и жизни Юрист Кудерко: несоблюдение ГОСТа при ремонте квартиры может быть опасно для здоровья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нарушение требований ГОСТа к материалам, предназначенным для ремонта квартиры, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ предупредила юрист Елена Кудерко. По ее словам, токсичные добавки влекут реальную угрозу жизни человека.

Юрист подчеркнула, что нормы качества и безопасности, соблюдаемые изготовителями и импортерами материалов, должны подтверждаться сертификатами и декларациями соответствия. Эти документы покупатель имеет право потребовать у продавца. Кроме того, для некоторых типов отделочных материалов требуется свидетельство о государственной регистрации.

Изготовление и продажа некачественного товара преследуется в рамках административной и уголовной ответственности, напомнила эксперт. Степень наказания определяется в зависимости от вида нарушения.

Ранее сообщалось, что некоммерческое партнерство «ЖКХ Контроль» обратилось в Госдуму с предложением включить окна в многоквартирных домах в общедомовое имущество. Это позволит внести в перечень работ по капремонту их замену.

Также стало известно, что Госдума планирует ввести обязательное техническое обследование зданий перед формированием графика работ по капитальному ремонту. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.