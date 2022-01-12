Россиян предупредили об опасной погоде в ряде регионов

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в некоторых регионах России ожидается опасная погода. Сильные осадки, понижение температуры прогнозируются с 13 по 15 января, сообщает ТАСС.

Опасная погода ожидается в Ивановской, Ленинградской и Московской областях, республиках Карелия и Коми, в Ненецком автономном округе, а также в Краснодарском крае. На Северном Кавказе 13 и 14 января будет лавиноопасно.

Очень сложная погода 13–15 января на юге России. Там будет понижение температуры такое, что в Крыму, в центральных регионах прогнозируется ночью ниже минус 10 градусов, — пояснил метеоролог.

В Краснодарском крае — мокрый снег с дождём, ветер с порывами до 22 м/с.

В общем, опасная и сложная погода, — подытожил специалист.

Что касается столицы, то из-за сильных морозов и влажности в небе над Москвой можно будет наблюдать появление ледяных кристаллов — «алмазной пыли».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что после старого Нового года, 14 января, в центральной части России пройдёт «карусель циклонов», вследствие чего температура понизится до 20 градусов мороза к крещенской ночи, 19 января. При этом с 14 по 16 января погода будет достаточно мягкой, со слабым снегом.