Россиян предупредили о заморозках до минус шести градусов Синоптик Вильфанд: в европейской части России похолодает до минус шести градусов

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России до конца недели, пишет РИА Новости. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ожидается, что температура опустится до минус шести градусов с 3 по 5 мая. Также было выпущено предупреждение о шторме.

По словам синоптика, погодные явления на территории Европейской части России связаны с резким падением температуры. 2 мая воздушные массы будут приходить из приполярных регионов. А 3 мая в ночные и утренние часы ожидаются заморозки, подчеркнул Вильфанд.

По словам метеоролога, прогнозируются температуры до минус шести градусов в Костромской области, до минус пяти градусов — в Тамбовской, Воронежской и Ростовской областях, до минус трех градусов — в Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях, до минус двух градусов — в Рязанской области, до минус одного градуса — в Московской и Калужской областях. С 4 по 5 мая ожидаются заморозки от минус трех градусов до нуля — в Астраханской области и в Калмыкии. В Приволжском федеральном округе температура также опустится до минус шести градусов, отметил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что жителей Москвы ждет похолодание из-за надвигающегося холодного фронта. По его словам, в конце недели температура воздуха опустится до 8 градусов тепла. Кроме того, заморозки ожидаются в ночь на субботу, 4 мая.