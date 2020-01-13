Погода ближайших дней в центральной части России будет отличаться значительными перепадами температуры воздуха. Об этом предупредили метеорологи, такое явления они называют температурными качелями.
Из плюсовых значений в 3-5 градусов днём воздух ночью будет остужаться до отрицательных показателей в 2-3 градуса. Это средние показатели для Европейской территории России. Территориальные различия будут в основном в 1-2 градуса,
Холоднее всего ночью будет в Калужской области. Там столбики термометров опустятся до −5.
На многих территориях пройдёт снег. Без осадков будет в Белгородской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях.
Такая погодная ситуация продлится вплоть по 15 августа.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за два дня выпала пятая часть месячной нормы осадков.
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