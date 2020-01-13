https://static.news.ru/photo/ef50fe74-3620-11ea-b205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода ближайших дней в центральной части России будет отличаться значительными перепадами температуры воздуха. Об этом предупредили метеорологи, такое явления они называют температурными качелями.

Из плюсовых значений в 3-5 градусов днём воздух ночью будет остужаться до отрицательных показателей в 2-3 градуса. Это средние показатели для Европейской территории России. Территориальные различия будут в основном в 1-2 градуса, передаёт ТАСС со ссылкой на региональные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Холоднее всего ночью будет в Калужской области. Там столбики термометров опустятся до −5.

На многих территориях пройдёт снег. Без осадков будет в Белгородской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях.

Такая погодная ситуация продлится вплоть по 15 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за два дня выпала пятая часть месячной нормы осадков.