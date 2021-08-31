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Россиян предупредили о резком похолодании

18:05, 31 августа 2021
Россиян предупредили о резком похолодании Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Начало осени принесёт на территорию европейской части России похолодание. Причиной станет прохладный воздух из Арктики, сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозам метеорологов, погода первого сентября на большей территории европейской части страны будет превышать норму на 3-6 градусов. Четвёртого сентября превышение нормы составит уже только 3-4 градуса.

Причиной станет быстрая перестройка атмосферных процессов — распространение глубокой и обширной тропосферной ложбины, направленной из Арктики далеко на юг по европейской территории страны, — говорится в сообщении, в котором отмечается, что произойдёт резкая смена календарных сезонов.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что первые ночные заморозки могут ударить по Москве в конце первой декады сентября. Она отметила, что самой ранней датой их наступления является 6 сентября.

По её словам, дата первых заморозков по срокам может отодвинуться, поскольку «Москва теплеет и теплеет». При этом метеоролог указала, что переход среднесуточной температуры через 0 градусов в Москве обычно происходит только в ноябре.

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