Россиян предупредили о резких перепадах температур в течение недели

https://static.news.ru/photo/93521140-f5b4-11ea-aa8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температурные «качели» ожидаются в центральной части европейской территории России в течение ближайшей недели. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ближе к 17 сентября ожидается «всплеск тепла» — достаточно редкое явление. Оно будет связано с перемещением большого объёма очень тёплого воздуха с южных широт. Впрочем, это не будет антициклон, поэтому на картине осадков это никоим образом не отразится. Их, правда, будет немного — в основном в первой половине недели.

Вслед за возвращением в лето резко похолодает — среднесуточная температура будет около и даже ниже климатической нормы.

Максимальные значения будут в диапазоне плюс 20–23 градуса. После прохождения тёплой восточной периферии циклона ожидается резкое понижение температуры, <...> дневные температуры будут плюс 14–15 градусов. После тёплой погоды это покажется обрушением холода​, - цитирует Вильфанда RT.

Он уточнил, что ночью температура воздуха и вовсе будет около плюс пяти. Таким образом, россияне в полной мере почувствуют осень.

По словам метеоролога, такая погодная ситуация достаточно сложная и необычная. Вместе с тем, уточнил он, это долгосрочный прогноз, а наиболее точным считается тот, что сделан не более чем на двое – трое суток. Поэтому в течение недели возможны уточнения от синоптиков.