Россиян предупредили о подорожании хлеба Baza: осенью хлеб в России подорожает на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью хлеб в России подорожает на 10%, сообщили Telegram-каналу Baza источники среди производителей. По их словам, повышение стоимости произойдет из-за выхода из зерновой сделки, обвала рубля и санкций.

По данным канала, главной причиной роста цен собеседники назвали выход страны из зерновой сделки, из-за этого стоимость муки и зерна растет как на мировом, так и на местном рынке. Baza сообщает, что теперь закупки обходятся на 20% выше.

Кроме того, обслуживание импортного оборудования уже подорожало на 50%, а производители предпочитают закупать зарубежный солод и добавки, стоимость которых выросла до 30%, сообщает Baza.

По данным канала, одновременно с этим из-за курса рубля подорожали и упаковочные материалы, логистика.

К началу осени 2023 года цена на колбасу и сосиски в России может вырасти на 5–10%. В первую очередь это связано с подорожанием мяса в июле почти на 30%. По данным Росстата, цены на куриное мясо установили исторический рекорд — 196,93 рубля за кг. При этом проблем с оборудованием в РФ никаких нет, несмотря на санкции.

Ранее стало известно, что сладости «Раффаэлло», киндер-сюрприз, «Нутелла» и «Ферреро Роше» подорожают в России к осени на 7–8%. Рост цен связан с падением курса рубля. Сейчас эту продукцию производят из сырья, закупленного по старому курсу.