Россиян предупредили о новой волне заболеваемости COVID-19 Иммунолог Крючков: в России ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом

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В России ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом, рассказал иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН. По его словам, вакцинироваться необходимо уже сейчас, так как именно это способно обеспечить коллективный иммунитет, уровень которого на данный момент очень низкий. Врач отметил, что обострение заболеваемости COVID-19 будет более мощным, чем то, что было летом текущего года.

Главный фактор, который обеспечивает коллективный иммунитет — это вакцинация. У нас этот фактор очень плохо работает. Обострение заболеваемости будет, по пикам и по продолжительности оно будет больше, чем летняя волна. Поэтому вакцинироваться, конечно, нужно, — предупредил Крючков.

Иммунолог уточнил, что новая волна COVID-19 не будет такой же мощной, как зимой 2021 и 2022 годов. Также эксперт добавил, что в Россия существует опасность того, что реакция на распространение коронавируса будет недостаточно оперативной из-за проблем с регистрацией новых случаев заболевания. Крючков пояснил, что недооценка зараженных сейчас выражается еще больше, чем раньше.

В пресс-службе Роспотребнадзора ранее сообщили, что в России были выявлены новые варианты «омикрон»-штамма коронавируса BQ.1 и «цербер». Они распространяются быстрее других вариантов COVID-19. По словам представителей ведомства, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 20 регионах страны. В частности, речь идет о Москве и Московской области.