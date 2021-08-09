Россиян предупредили о новой уловке банковских мошенников

Жульническую схему с якобы предварительно одобренными кредитами всё чаще используют мошенники. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил специалист по информационной безопасности, руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Суть схемы, по словам Пащенко, заключается в том, что потенциальным жертвам приходят фальшивые сообщения о якобы предварительно одобренных или уже выданных кредитах. После этого под видом сотрудников службы безопасности банка людям звонят мошенники, которые сообщают, что на имя абонента был взят кредит, операция показалась банку подозрительной, при этом сумма уже обналичена.

После этого под контролем банковского работника гражданину предлагают провести отмену кредита с помощью личных данных. В результате эти данные окажутся в руках мошенников.

Также человеку могут позвонить от имени сотрудников банка и сообщить, что на его имя был оформлен незаконный кредит, теперь он является вещественным доказательством. Собеседнику предлагают перевести на специальный счёт свои личные деньги.

Эксперт предупредил, что указания звонящих выполнять не следует. Рекомендуется уточнить, из какого банка поступил звонок, после чего положить трубку и перезвонить в названный банк самостоятельно.

Самый лучший вариант — вообще не отвечать на звонки с номеров, которые вам неизвестны, — заключил эксперт.

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