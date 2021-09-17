Россиян предупредили о частых способах обмана покупателей новостроек

Покупателей новостроек часто вводят в заблуждение недостоверной информацией, а договоры долевого участия составляются таким образом, что в случае нарушения прав дольщиков им будет крайне сложно получить компенсацию. Об этом заявляют эксперты, опрошенные РИА Новости.
По словам специалистов, застройщики часто
Для защиты интересов дольщика застройщик должен изначально указать конкретные цифры, в пределах которых может колебаться площадь и стоимость квартиры.
Также застройщики часто прописывают в договорах критически важный момент: невозможность уступки права собственности на квартиру без согласия застройщика. В будущем данный пункт договора может стоить покупателю ощутимой суммы.
Ранее сообщалось, что россияне вместе с наследством могут получить долги.