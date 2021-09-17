Россиян предупредили о частых способах обмана покупателей новостроек

Покупателей новостроек часто вводят в заблуждение недостоверной информацией, а договоры долевого участия составляются таким образом, что в случае нарушения прав дольщиков им будет крайне сложно получить компенсацию. Об этом заявляют эксперты, опрошенные РИА Новости.

По словам специалистов, застройщики часто пользуются тем, что покупатели не слишком внимательно читают тексты договора долевого участия и спокойно их подписывают. При этом там могут быть прописаны очень невыгодные для человека условия. Например, в договоре указывают пункт о возможных финансовых взаиморасчётах при приёмке квартиры: тут речь идёт об отличии метража квартиры от указанного в проекте. Следует обращать внимание на цифру расхождения, от этого возникают финансовые обязательства.

Для защиты интересов дольщика застройщик должен изначально указать конкретные цифры, в пределах которых может колебаться площадь и стоимость квартиры.

Также застройщики часто прописывают в договорах критически важный момент: невозможность уступки права собственности на квартиру без согласия застройщика. В будущем данный пункт договора может стоить покупателю ощутимой суммы.

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