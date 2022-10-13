Россиян предупредили, когда закончится хорошая погода и начнутся заморозки Синоптик Тишковец: переход от золотой осени к заморозкам будет затяжным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приход осенних заморозков в Центральной России в этом году случится на несколько недель позже обычных сроков. Такой прогноз в интервью радио Sputnik сделал ведущий специалист ценра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что весь октябрьб температура воздуха должна быть выше климатической нормы.

Как правило, с 15 по 28 октября происходит смена подсезонов, переход от золотой осени к осени глубокой. В воскресенье, 16 октября, с приближением атлантического циклона в Центральной России начнутся дожди, но это не станет прологом погружения в глубокую осень. Золотая осень продлится еще как минимум на неделю, — рассказал синоптик.

Он также добавил, что температура воздуха будет оставаться плюсовой и весь октябрь в целом окажется теплее климатической нормы. Заморозки возможны только на почве.

По долгосрочным прогнозам, октябрь будет минимум на два-три градуса теплее, чем должен быть, — отметил Тишковец.

Что касается выпадения снега, то его жителям Центральной России стоит ожидать на несколько недель позднее, чем обычно, полагает синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что за последние 50 лет в России дата образования устойчивого снежного покрова сдвинулась с середины ноября до первых числе декабря. Он подчеркнул, что речь идет о средних показателях за последние несколько лет.