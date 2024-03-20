Россиян предупредили о рабочей субботе в апреле Роструд: 27 апреля россиян ожидает рабочая суббота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей России в следующем месяце ждет рабочая суббота, на это обратил внимание портал Progorod33 со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости. Как отметили в Роструде, речь идет о субботе, 27 апреля.

Такое решение было принято, чтобы сделать в 2024 году нерабочие дни беспрерывными. Так, выходной день был перенесен с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля.

В Роструде добавили, что благодаря этому после шестидневной рабочей недели россиян ожидает серия длинных выходных. В частности, нерабочими днями будут 28, 29 и 30 апреля, а также 1 мая. Следующие длинные выходные в России будут уже с 9 по 12 мая в честь празднования Дня Победы.

Ранее россиянам напомнили, что 23 марта 2024 года в разных уголках света состоится флешмоб под названием Час Земли, когда люди объединятся для проведения масштабной экологической акции. Ее участники отключат все электроприборы и лампочки, а в крупных городах погаснет иллюминация.

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