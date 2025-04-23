Россиян предостерегли, чем грозит просрочка паспорта за границей Адвокат Духина предупредила о штрафе за просроченный за границей паспорт РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Устаревший российский паспорт россияне во время пребывания за рубежом могут обменять на новый, сообщила РИА Новости адвокат Екатерина Духина. Однако гражданам РФ придется оплатить штраф и вернуться на родину за новым удостоверением личности. За рубежом получить его не удастся, пояснила она.

Если нет смягчающих обстоятельства, сотрудник МВД может выписать штраф в размере двух-трех тысяч рублей. Документ сразу же выдадут гражданину, продолжила правозащитница.

Если нарушитель через два месяца не оплатит взыскание, то его размер могут удвоить или назначить исправительные работы на период до 50 часов. В случае обнаружения отягчающих обстоятельств, гражданину грозит арест до 15 суток.

По словам Духиной, истекший загранпаспорт при неистекшем внутреннем можно получить за границей. Для этого достаточно подать документы на новый. Если закончилось действие внутреннего, то процедура усложняется. Гражданство придется подтвердить, оформить справку о возвращении и получить паспорт после оплаты штрафа.

С истекшим внутренним получить новый документ за пределами РФ — задача по сложности близкая к невозможной, — заключила Духина.

Ранее заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов сообщил, что в России может исчезнуть необходимость предъявлять паспорт при покупке алкоголя, табака и энергетиков. По его словам, первые кассы самообслуживания с системой биометрической идентификации появятся в магазинах уже в 2025 году.