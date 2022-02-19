Россиян пообещали не оставить без красной рыбы и икры в этом году

В 2022 году риска, что в связи с низким прогнозируемым выловом лососёвых на Дальнем Востоке россияне останутся без красной рыбы и красной икры, нет, заявил в интервью РИА Новости директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин. Он отметил, что за последние 20 лет случались и более пессимистичные прогнозы.

Ранее о том, что учёные прогнозируют самый низкий за последние 20 лет объём вылова лососёвых на Дальнем Востоке в 2022 году сообщила начальник департамента анадромных рыб ВНИРО Альбина Канзепарова. При этом она отметила, что реальный вылов может оказаться выше ожидаемого. В нынешнем году прогноз составляет 264 тысячи тонн. В конце марта будет проводиться корректировка вылова горбуши, после чего прогноз может вырасти до 321 тысячи тонн.

По словам Колончина, рисков нет абсолютно никаких.

Это результат не самый низкий из всех, которые у нас были за прошедшие 20 лет. Это нормально, такая волатильность по вылову допускается, это анадромные рыбы. И самое главное, что мы сегодня смогли увидеть и обсудить, что есть минимальный самый пессимистичный прогноз и оптимистичный. Оптимистичный выше пессимистичного процентов на 30, — сообщил эксперт.

Он также выразил надежду, что последние данные, которые ещё предстоит обработать, позволят говорить о результате свыше 300 тысяч тонн по Дальнему Востоку.

Анадромные рыбы нерестятся в пресной воде, мигрируют в океан, чтобы добывать корм и созревать, и возвращаются в пресную воду, чтобы нереститься и снова начать цикл.

Ранее немецкие учёные обнаружили на дне моря Уэдделла у берегов Антарктиды гигантское нерестилище рыб. Уникальная экосистема располагалась на глубине 500 метров и занимала площадь 224 квадратных километра. Находка была сделана случайно во время изучения океанских течений на исследовательском судне Polarstern с помощью подводной камеры.