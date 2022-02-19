Россиян пообещали не оставить без красной рыбы и икры в этом году

Россиян пообещали не оставить без красной рыбы и икры в этом годуДиректор ВНИРО Колончин пообещал, что россияне не заметят дефицита красной рыбы и икры
В 2022 году риска, что в связи с низким прогнозируемым выловом лососёвых на Дальнем Востоке россияне останутся без красной рыбы и красной икры, нет, заявил в интервью РИА Новости директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин. Он отметил, что за последние 20 лет случались и более пессимистичные прогнозы.
Ранее о том, что учёные прогнозируют самый низкий за последние 20 лет объём вылова лососёвых на Дальнем Востоке в 2022 году
По словам Колончина, рисков нет абсолютно никаких.
Это результат не самый низкий из всех, которые у нас были за прошедшие 20 лет. Это нормально, такая волатильность по вылову допускается, это анадромные рыбы. И самое главное, что мы сегодня смогли увидеть и обсудить, что есть минимальный самый пессимистичный прогноз и оптимистичный. Оптимистичный выше пессимистичного процентов на 30, — сообщил эксперт.
Он также выразил надежду, что последние данные, которые ещё предстоит обработать, позволят говорить о результате свыше 300 тысяч тонн по Дальнему Востоку.
Анадромные рыбы нерестятся в пресной воде, мигрируют в океан, чтобы добывать корм и созревать, и возвращаются в пресную воду, чтобы нереститься и снова начать цикл.
Ранее немецкие учёные обнаружили на дне моря Уэдделла у берегов Антарктиды гигантское нерестилище рыб. Уникальная экосистема располагалась на глубине 500 метров и занимала площадь 224 квадратных километра. Находка была сделана случайно во время изучения океанских течений на исследовательском судне Polarstern с помощью подводной камеры.