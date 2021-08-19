Россиян научили возвращать товары без чека

Вернуть товар в магазин без чека поможет статья 493 Гражданского кодекса и закон о защите прав потребителей. Об том в интервью агентству ПРАЙМ рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

Если покупка была оплачена безналичным расчётом, то доказательством будет уведомление об оплате: обычно банки предоставляют электронные чеки, в которых прописано, где, когда и что было приобретено, — сказала эксперт.

Кроме того, магазины ведут учёт продаж, поэтому у продавца можно запросить информацию о покупке и подтвердить факт её совершения. Также можно потребовать найти момент покупки на записи камер видеонаблюдения или привести свидетелей, которые были с человеком в момент покупки.

Ранее сообщалось, что в России резко увеличился спрос на школьную форму.