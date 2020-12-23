Россиян хотят защитить от биологической опасности

https://static.news.ru/photo/52ad90c0-44f0-11eb-96a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Определить полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в области биологической безопасности, права и обязанности граждан и организаций в этой сфере предлагается в законопроекте, подготовленном правительством РФ. Его рассмотрение запланировано в Госдуме на ближайших пленарных заседаниях.

Законопроект создаёт правовую основу для предупреждения и предотвращения актов терроризма и диверсий на потенциально опасных биологических объектах и в местах массового скопления людей, — пояснил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Документ определяет основные биологические угрозы и комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов. В законопроекте также прописана организация государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности и мероприятия по преодолению бесконтрольного применения антибиотиков.

Законопроект коснётся многих областей нашей жизни и даст старт формированию в России комплексной защиты населения от биологических и химических угроз, которые несёт современная цивилизация, — отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавирусной инфекции способствовала появлению запроса на углубление международного сотрудничества в сфере биологической безопасности между государствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, вспышка недуга обнажила уязвимость всего мира, сформирован общественный запрос на усиление международной координации и взаимодействия в санитарно-эпидемиологической сфере. Он уже нашёл отражение в ряде документов ООН, включая резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Эту работу начали во время 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, когда страны — члены ВОЗ одобрили резолюцию о проведении независимой оценки мер реагирования на пандемию COVID-19.