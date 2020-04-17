Россиян будут вывозить из-за рубежа ещё в несколько городов

https://static.news.ru/photo/f6c1b1ce-80be-11ea-ac15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество городов России, куда вывозят россиян из-за рубежа, в ближайшее время увеличится. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что сейчас отдельные рейсы с гражданами РФ прилетают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Уфу, Казань, Красноярск, Новосибирск и Хабаровск. Она также отметила, что регионы активно взаимодействуют с центром, чтобы вернуть своих жителей домой.

В ближайшее время география, как мы планируем, прорабатываем этот вопрос, будет расширяться, — цитирует Захарову ТАСС.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что около 36 тысяч россиян ожидают возможности вернуться на родину из-за рубежа. По его словам, приоритет отдаётся людям, оказавшимся в стране текущего пребывания после 1 января 2020 года. В остальных случаях применяется индивидуальный подход, который учитывает гуманитарный аспект.