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Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в Сочи в течение ближайших суток. Об этом горожан и гостей города предупредили в мэрии со ссылкой на прогноз метеорологов.

В связи с ухудшением погоды в ночь на 16 марта и утром возможно налипание снега на проводах. Уточняется, что в прибрежной части будет преимущественно идти дождь, а в предгорьях и...