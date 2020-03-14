С 17 марта на российской таможне должны будут запустить зелёный коридор для товаров первой необходимости. С соответствующим распоряжением выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Исходя из его указания, зелёный коридор на российской таможне запустят на один месяц,
Как ранее писал NEWS.ru, российское правительство приняло решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения граждан государств. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Предпринимаемые меры связаны с распространением коронавируса нового типа.
Распространившаяся из Китая инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.
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