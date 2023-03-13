Россия запустила ракету «Протон-М» со спутником-ретранслятором «Луч-5Х»

Фото: roscosmos.ru

С космодрома Байконур стартовала ракета «Протон-М». Она вывела на орбиту разгонный блок «Бриз-М» со спутником-ретранслятором «Луч-5Х». Об этом сообщает Роскосмос. Запуск прошел в 01:13 по московскому времени.

Выполнен пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Луч-5Х». Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя и выводит спутник на заданную орбиту, — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, отделение спутника «Луч-5Х» и вывод на орбиту запланировано на 11:15 по Москве.

В настоящее время группировка отечественных спутников-ретрансляторов состоит из трех аппаратов «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В». Они обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздухе и в космическом пространстве.

Ракета-носитель «Протон-М» используется для выведения на околоземную орбиту полезных нагрузок с 2001 года.

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