Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации с Запорожской АЭС

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Россия запросила проведение 23 августа срочного заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости. Постпред добавил, что Россия также попросила генерального секретаря организации Антониу Гутерриша выступить на заседании касательно этого вопроса.

В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности». Попросили выступить на нем Генсека ООН Антониу Гутерреша. Заседание назначено на 22:00 по Москве 23 августа, — заявил он.

Запорожскую АЭС в Энергодаре украинская сторона обстреливала не единожды. Из-за нападок на объект Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек международной организации Антониу Гутерриш потребовал от Украины и России ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Накануне Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС. В нем утверждалось, что ВСУ планируют провокацию, а «США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе».