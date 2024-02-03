Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии

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Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по территории Ирака и Сирии, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. Ожидается, что оно состоится в 16:00 по Нью-Йорку (00:00 по Москве) 5 февраля.

Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии. Председательствующие в этом месяце гайанцы планируют назначить его на 16:00 по Нью-Йорку / полночь по Москве 5 февраля, — написал Полянский .

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что американские авиаудары по объектам в Ираке и Сирии могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и призвал стороны принять меры для снижения напряженности.

Удары американских ВВС по приграничным районам Ирака являются актом агрессии против государства и нарушением его суверенитета, сказал ранее представитель правительства страны Басем аль-Авади. По его словам, США атаковали места дислокации иракских сил безопасности и населенные пункты с мирными жителями. Он отметил, что в результате авиаудара погибли 16 человек.

Тем временем Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей и военнослужащих в результате американских «ударов возмездия». В ведомстве добавили, что атака нанесла большой ущерб государственной и частной собственности. В Минобороны расценили ее как неприкрытый акт воздушной агрессии.