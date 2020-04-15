Россия заняла десятое место по числу заражённых коронавирусом граждан

https://static.news.ru/photo/67e79426-814c-11ea-b0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация заняла десятое место в мире по числу подтверждённых случаев коронавируса. На 100 тысяч граждан приходится 25 заражённых.

В России число заболевших на данный момент составляет более 32 тысяч, выздоровели 2,5 тысячи, 273 человека скончались. Последним регионом, где была выявлена инфекция, стала Республика Алтай.

NEWS.ru ранее информировал, что за прошедшие сутки в Москве из больниц выписали 162 пациента. Им удалось излечиться от коронавируса.