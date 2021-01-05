Россия заняла 50-е место в рейтинге привлекательности паспорта

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Россия заняла в «индексе паспортов мира» 50-е место. Российское гражданство даёт право посетить без визы 116 государств. В 2020 году РФ находилась на 51-м месте, и без визы тогда можно было въехать в 118 стран.

Первое место заняла Япония. Её граждане могут приехать без визы в 191 страну. На втором месте — Сингапур (190 стран). Тройку лидеров замкнули Германия и Южная Корея (по 189 государств).

В первую пятерку вошли паспорта Италии, Испании, Финляндии, Люксембурга (188) и Дании и Австрии (187).

Шестое место досталось Швеции, Франции, Португалии, Нидерландов и Ирландии (по 186 стран). Седьмое место разделили Швейцария, Соединенные Штаты, Великобритания, Норвегия, Бельгия и Новая Зеландия (185). Следом идут Греция, Мальта, Чехия и Австралия (184).

Канадцы могут без виз посещать 183 страны, а венгры — 181.

Самыми непривлекательными являются паспорта граждан КНДР (39 открытых государств), Ливии и Непала (38), Палестины (37), Сомали и Йемена (33), Пакистана (32), Сирии (29), Ирака (28) и Афганистана (26).

Электронный паспорт гражданина России может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года, рассказали в МВД. В ведомстве отметили, что к этому сроку подготовят технический и правовой фундамент для нового документа, сообщал NEWS.ru.