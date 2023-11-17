Россия закроет визовые центры в европейской стране Россия закроет визовые центры во Франции с 24 ноября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия закрывает визовые центры во Франции с 24 ноября, сообщили в посольстве РФ в европейской стране. Свою работу прекратят центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге.

Информируем, что с 24 ноября 2023 года российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу. По вопросам оформления виз в Россию просьба обращаться в консульский отдел посольства Российской Федерации во Франции, генеральное консульство РФ в Страсбурге, генеральное консульство РФ в Марселе и в канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер, — говорится в заявлении посольства.

Ранее правительство Финляндии заявило о закрытии четырех из восьми КПП на границе с Россией. Власти страны назвали это реакцией на то, что к «восточной границе» в последние дни приезжает все больше граждан третьих стран с просьбой предоставить убежище. По мнению Хельсинки, это «организованное явление», в котором играет роль «иностранное государство».

Уточняется, что с августа таких лиц было 91. Все являются гражданами третьих стран, но они пытались въехать с территории России. До этого российские власти не пропускали людей к пунктам пересечения границы с Финляндией, если у них не было виз. Сейчас, по словам представителей погранохраны, ситуация изменилась.