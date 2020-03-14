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Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть для иностранных граждан сухопутные границы с Норвегией и Польшей. Решение продиктовано ситуацией с коронавирусом COVID-19 в Европе.

Пункты пропуска в Мурманской и Калининградской областях прекратят принимать иностранцев с полуночи 15 марта, следует из опубликованного кабмином документа.

Россияне, белорусы и лица с видом на жительство в РФ смогут вернуться после закрытия границ.

Как писал NEWS.ru, в марте коронавирусная инфекция COVID-19 стала пандемией, а Европа — основным очагом распространения болезни. В мире зафиксировано около 152 тысяч случаев заражения, погибли более 5,7 тысячи человек.