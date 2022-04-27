Россия вышлет трёх норвежских дипломатов Россия объявила персонами нон грата трёх норвежских дипломатов в качестве ответной меры

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Российская сторона приняла решение о высылке трёх норвежских дипломатов в качестве ответной меры, говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РФ. Ранее власти Норвегии признали персонами нон грата трёх российских сотрудников дипмиссии. Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт заявила, что каждый из них «осуществлял деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом».

Недружественная линия норвежских властей наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям. Послу Норвегии вручена нота об объявлении на основе взаимности persona non grata трех дипломатов посольства Норвегии в Москве, — сказано в документе.

Российское дипведомство уточняет, что 27 апреля в МИД РФ был вызван посол Норвегии Руне Ресаланд. Ему был заявлен протест в связи с решением властей Королевства о высылке российских дипломатов, а также оказанием норвежскими властями военной помощи киевскому режиму.

Накануне МИД РФ заявило послу Германии ноту протеста в связи с высылкой 40 российских дипломатов. Москва при этом также объявила 40 сотрудников дипведомств ФРГ в России персонами нон грата.