Россия вышлет сотрудника посольства Италии

https://static.news.ru/photo/9e360792-a67b-11eb-8537-96000091f725_660.jpg Фото: ambmosca/facebook.com

МИД РФ ответит зеркально на действия Рима и вышлет из российской столицы сотрудника посольства Италии. Об этом заявили в российском дипломатическом ведомстве.

26 апреля Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении «persona non grata» помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при Посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации К.Пачифичи в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при Посольстве России в Риме, — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат должен покинуть территорию страны в течение суток.

31 марта два сотрудника российской дипмиссии были высланы из Италии. Местные власти заявили, что задержали офицера ВМС страны и российского дипломата по обвинению в шпионаже. Якобы военный передал россиянину секретные документы за 5 тысяч евро. Утверждается, что офицер мог пойти на преступление из-за финансовых трудностей в семье.

По данным журналистов, речь идёт о военном по имени Вальтер Биот. Офицер имел доступ к секретным документам. Он мог передать российскому военному бумаги о дипмиссиях в Ираке и Афганистане. Биот с 2014 года работал в управлении внешних связей Минобороны, потом перешёл на другую должность.