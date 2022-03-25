Россия выйдет из соглашения о пенсиях в СНГ в 2023 году

Россия с 1 января 2023 выйдет из Соглашения о пенсионных гарантиях прав граждан СНГ, сообщает РБК со ссылкой на проект федерального закона, разработанного Министерством труда и МИД РФ. Отмечается, что решение об отказе от соглашения было принято из-за большой нагрузки на бюджет страны. Пенсионеры не заметят изменений, так как выход России из этого соглашения не станет поводом для изменения назначенных пенсий.

Соглашение успешно выполняло свою задачу по учёту интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что с момента подписания соглашения прошло 30 лет. Другие страны — участницы этого соглашения совершили переход от государственной системы пенсионных выплат к формированию пенсионного бюджета, в основе которого лежат уплаченные страховые взносы. Таким образом, договор устарел и не соответствует современным принципам пенсионных систем.

Отмечается, что из-за увеличения миграционных потоков в Россию происходит рост затрат на реализацию соглашения, что приводит к дополнительной нагрузке на бюджет. Денонсация соглашения позволит сэкономить приблизительно 2,2 млрд рублей из бюджета ПФР в период с 2023 по 2025 год.

В пояснительной записке утверждается, что граждане пенсионного возраста не заметят изменений, так как процесс денонсации не связан с пересмотром уже назначенных пенсий.

Ранее президент России заявил, что в ближайшее время в России будут увеличены социальные выплаты, пенсии, прожиточный минимум, МРОТ и зарплаты бюджетников. Он поручил кабмину рассчитать точные параметры повышения выплат.

Согласно недавнему сообщению Министерства труда, в России социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6%. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 33,7 млрд рублей.