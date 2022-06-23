Москва выдворит французского дипломата из России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пьер Леви

Власти России сообщили послу Франции в Москве, что один из сотрудников ведомства должен покинуть страну, передает слова представителя французского МИД РИА Новости. Там заявили, что Париж сожалеет о принятом Москвой решении.

Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным. Законных оснований предоставлено не было. Мы сожалеем об этом неоправданном решении, — заявил 23 июня представитель внешнеполитического ведомства Франции.

В мае сообщалось, что российское Министерство иностранных дел вызвало французского посла в России Пьера Леви, чтобы предупредить о том, что дипломат должен будет уехать из России. До этого в МИД РФ вызвали посла Испании Маркоса Гомеса Мартинеса с той же целью.

В апреле МИД Франции объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов. По данным французской стороны, они осуществляли действия, противоречащие интересам национальной безопасности. Также французский МИД сообщил о вызове советника-посланника посольства России для оглашения решения о высылке сотрудников дипмиссии.