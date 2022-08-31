Россия ввела персональные санкции против канадских политиков и военных

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Россия ввела ответные санкции против Канады, включив в «стоп-лист» 55 канадцев, сообщается на сайте российского МИД. В список попали в основном высокопоставленные военные, а также политики и общественные деятели страны. Среди последних правозащитник, публицист и политолог.

В связи со все новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Дж. Трюдо, приверженный русофобскому курсу, въезд в Российскую Федерацию закрывается, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 19 августа в рамках ответа на враждебные действия были признаны нежелательными на территории РФ три канадских неправительственных организации «пробандеровской направленности».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о вводе новых санкций против россиян. Новые ограничения будут введены против 62 физических лиц и одного оборонного предприятия. В новый санкционный список попали официальные лица государства, губернаторы, члены их семей и связанные с Минобороны РФ лица.

По данным статистики X-Compilance, США и другие западные страны в течение полугода ввели в 67 раз больше санкций против России и ее граждан, чем за тот же период 2021 года. Как сообщают в агентстве, с конца февраля по середину августа текущего года Соединенные Штаты, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и другие страны Запада включили российских юрлиц и физлиц в санкционные списки 8353 раза.