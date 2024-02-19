«Россия всегда защищалась»: Расторгуев об интервью Путина Карлсону Расторгуев признался, что согласен со всеми словами Путина в интервью Карлсону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Расторгуев

Россия всегда защищалась и ни на кого никогда не нападала, заявил музыкант Николай Расторгуев на пресс-конференции, приуроченной к 35-летию группы «Любэ». Таким образом он ответил на вопрос об интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Он выразил согласие с каждым заявлением главы государства, добавив, что полностью поддерживает все действия властей страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Я абсолютно согласен с президентом и с нашими действиями, к которым нас вынудили. Россия всегда защищалась и ни на кого никогда не нападала. Защищалась всегда. Достаточно заглянуть в историю. Вот, собственно, и все, — заявил Расторгуев.

В рамках мероприятия Расторгуев также рассказал о своем первом знакомстве с композитором Игорем Матвиенко, руководившим ансамблем «Здравствуй, песня». По словам музыканта, он не хотел брать молодого Николая в коллектив. Однако в конечном счете Матвиенко смягчился, а Расторгуев продемонстрировал хорошие результаты. Все это происходило в 1985 году.