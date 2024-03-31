Планирующие бомбы изменили ход спецоперации: новости СВО на вечер 31 марта

Фото: МО РФ

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в Бердычах на Авдеевском направлении российские военные впервые в истории применили штурмовые дроны. По его словам, беспилотники обеспечивали поддержку армии, подавляя противника гранатами. Он отметил, что в будущем подобный способ ведения боя обязательно применят еще. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военэксперт добавил, что БПЛА показали себя хорошо, и отметил, что произошедшее можно сравнить с первой танковой атакой во время Первой мировой войны. По его словам, полученный боевой опыт обязательно будет учтен при дальнейшем производстве дронов.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта к утру 31 марта, читайте в материале NEWS.ru.

ВС России сбили три украинских штурмовых самолета

Военнослужащие армии России за сутки уничтожили три украинских самолета Су-25 в Николаевской области, штурмовики ВСУ попали под удар на аэродроме Вознесенск, сообщает Минобороны РФ в свежей сводке. Российские средства ПВО за сутки перехватили 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также нейтрализовали 178 украинских БПЛА, уточнили военные.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons Су-25

Российскими войсками за сутки уничтожены три пусковые установки ЗРК С-300, машина боевого управления, радиолокатор подсвета и наведения и низковысотный обнаружитель. Цех сборки и хранения БПЛА стал еще одним объектом для атаки. Кроме того, были поражены два склада с боеприпасами, военная техника и живая сила ВСУ в 126 районах.

Бойцы РФ перебили важнейшую транспортную артерию ВСУ в ДНР

На протяжении нескольких месяцев в ходе боев на ряде направлений ВСУ получали всю необходимую помощь через железнодорожный мост в Курахово, который был недавно разбит российскими военнослужащими, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Он удивился, что переправу, расположенную в Донецкой Народной Республике, уничтожили так поздно.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил зарубежным журналистам, что Украина не пойдет на территориальные уступки ради достижения мира с Россией. Градоначальник также выступил против заморозки конфликта, заявив, что вместо этого стране необходимо больше поддержки западных союзников.

В украинских дронах нашли батарейки от марсоходов NASA

Российские специалисты обнаружили в украинских дронах аккумуляторы, которые применяются в марсианской программе NASA, сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, применение таких батарей из марсоходов обусловлено тем, что дроны планировали задействовать при сильных отрицательных температурах.

Фото: МО Украины

Российские военные при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили еще один танк Abrams американского производства, кадры удара по бронетехнике опубликовал военкор Андрей Руденко. По его словам, переданный ВСУ танк был поражен на Авдеевском направлении.

Взрывы прогремели во Львовской области

В ночь на 31 марта в городе Стрый Львовской области прогремело пять взрывов. Региональные власти подтвердили эту информацию. В Львовской области звучали сирены воздушной тревоги. В Стрыйском районе расположен военный аэродром Львов-2. Ракетные удары по этому городу наносились и ранее, их целью были объекты «Нафтогаза», сообщают украинские СМИ.

На объекте энергетики в Одесской области на юге Украины после взрывов вспыхнул пожар, несколько населенных пунктов региона лишились электроэнергии. Представители ВСУ отметили, что пожар удалось потушить. На месте происшествия утром 31 марта начались восстановительные работы.

Российские воздушно-космические силы вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, сообщили в Минобороны РФ. По ним был нанесен комплексный удар с использованием ракет высокой дальности и беспилотников.

Также в оборонном ведомстве сообщили о нарушении работы ряда предприятий Украины, где изготавливались различные вооружения, техника и боеприпасы, а также осуществлялся их ремонт. Все цели были поражены. По данным Минобороны, также был нанесен комплексный удар по аэродрому Вознесенск в Николаевской области.

Украинские военные обстреляли жилой дом в Белгороде

Вооруженные силы Украины открыли огонь по территории Белгорода и Белгородского района, в результате обстрела пострадала местная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в доме женщины начался пожар, хозяйка жилплощади получила ожог руки второй степени.

Фото: t.me/vvgladkov

Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил о трех сбитых в регионе беспилотниках. В ходе отражения атаки БПЛА никто не пострадал, объекты в регионе также не получили повреждений. Он предупредил, что в регионе могут находиться обломки БПЛА, представляющие важность для следствия.

Планирующие авиабомбы изменили ход СВО

Российские военные смогли переломить ход боевых действий в зоне СВО благодаря применению бомб типа ФАБ, которые позволяют поражать цели на высоком расстоянии, а также укрепленные объекты ВСУ, пишет британская газета The Times. Издание также указывает на усиливающееся господство ВС России в воздухе.

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