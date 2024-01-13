Россия вошла в топ-5 крупнейших стран с самым заметным ростом пенсий Россия обогнала США по росту пенсий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия вошла в число крупнейших экономик с самым заметным ростом пенсий в реальном выражении по состоянию на начало 2023 года, обогнав по этому показателю США и уступив Испании, Бельгии, Мексике и Турции, следует из данных Росстата и стран — участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Рост пенсионных выплат в РФ составил 2,4%, пишет РИА Новости.

Антилидерами рейтинга стали Эстония, Польша и Коста-Рика, где падение дохода вышедших на заслуженный отдых составил 9,7%, 7,7% и 7,1% соответственно. Выплаты шведским пенсионерам снизились на 6%, и почти на ту же величину «обеднели» пожилые датчане, за год потерявшие 5,7%.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предположила, что теоретически россиянин может добиться пенсии в размере 50 тысяч рублей. Для этого нужно, чтобы зарплата до наступления пенсионного возраста держалась на уровне приблизительно 120 тысяч рублей. Она напомнила, что в настоящий момент средняя пенсия по старости к концу 2024 года составляет порядка 24 тысяч рублей, а военная — около 42 тысяч рублей.

Соцпрос в январе показал, что среднестатистический работающий житель России мечтает получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей. Согласно данным исследования, чем старше респонденты и чем выше их доходы, тем больше показатель «пенсии мечты». Опрашиваемые россияне до 34 лет заявили, что в пенсионном возрасте хотели бы получать 46,1 тысячи, а те, кто старше 45 лет, — 49,1 тысячи. Желаемый размер будущих выплат также зависит от пола: у женщин — 46,7 тысячи рублей, у мужчин — 46,1 тысячи рублей.