Россия вошла в топ-10 стран по среднему числу прививок в день

За последнюю неделю Россия заняла восьмое место в мире по среднему количеству прививок в день. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что с 5 по 10 июля среднее число новых вакцинированных в день в России составило 565,02 тысячи человек, а общее количество прививок в день — 709,1 тысячи. В целом по стране темпы вакцинации рекордно выросли в 1,8 раза. По доле вакцинированного населения в мире лидируют Мальта, ОАЭ, Исландия, Бахрейн, Чили, Китай и Сейшельские острова. Во всех этих странах привито более 70% населения.

Среди российских субъектов по количеству вакцинированных с большим отрывом идут Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край. По доле вакцинированного населения Москва занимает лишь шестое место, уступая Белгородской области, Чукотскому АО, Московской области, Ненецкому АО и Мордовии.

В настоящее время хотя бы одним компонентом вакцины привито 27,9 млн человек. За неделю показатель вырос на 21%. Полностью привито — 18,7 млн человек (12,8% от численности населения РФ). Всего правительство России считает необходимым привить не менее 80% населения старше 18 лет, а именно 87,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу, 10 июля, продолжил расти и составил 1,02. В Москве показатель увеличился до 0,88.