Россия внесла в чёрный список 287 британских парламентариев Россия ввела персональные санкции против 287 членов британской Палаты общин

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Россия ввела персональные санкции в адрес 287 британских парламентариев, сообщили в Министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что данная мера является ответом на стоп-лист Великобритании. В российский чёрный список попала спикер Палаты общин Великобритании Линдси Хойл.

В ответ на принятое 11 марта 2022 года правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список 386 депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента, — говорится в сообщении ведомства.

По данным МИД РФ, попавшие в этот список активно участвуют в «учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона» и «нагнетают русофобской истерии в Великобритании».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на Россию сейчас оказывается беспрецедентное давление, Запад стремится организовать полную блокаду страны. В такой ситуации, по её мнению, необходимо оперативно и нестандартно реагировать, а также оказывать поддержку россиянам и бизнесу. Она добавила, что санкции направлены против всех граждан, а не отдельных лиц и компаний.