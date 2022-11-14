Россия внесла в черный список канадцев, включая внука Бандеры и Джима Керри Россия внесла в черный список 100 канадцев, включая внука Бандеры и Джима Керри

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Джим Керри

Россия на принципах взаимности закрыла въезд на свою территорию 100 гражданам Канады. В черном списке значатся Стефан Бандера, который является внуком украинского националиста Степана Бандеры, а также актер Джим Керри, следует из заявления, опубликованного на сайте МИД РФ. Ранее Канада анонсировала новые ограничительные меры против РФ. Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что в расширенный санкционный список войдут 23 гражданина России.

В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады, — говорится в сообщении.

Власти Канады периодически вносят российских физлиц и юрлиц в санкционные списки из-за ситуации на Украине. Так, 28 октября Трюдо анонсировал очередные санкции против граждан и предприятий России. В нем значилось 35 физлиц и шесть юрлиц.

Вышеуказанным рестрикциям против РФ со стороны канадского руководства предшествовали еще одни, введенные 17 октября. В черный список включили 34 физлица и одну организацию. В перечень попали телеканал «Звезда», помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский, актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.