Россия включила журналиста Бабченко в перечень террористов и экстремистов

https://static.news.ru/photo/fc4307cc-c1d9-11ea-a55f-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Бабченко Фото: wikipedia.com

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего Россию в 2017 году, в перечень террористов и экстремистов.

Соответствующая запись была опубликована в реестре на сайте Росфинмониторинга в четверг, 9 июля.

Скандально известный журналист стал популярен после инсценировки собственной смерти в 2018 году. Совместно с СБУ Бабченко разыграл сцену своего убийства в Киеве. Его поступок осудило практически всё мировое сообщество.

Затем Бабченко покинул Украину. Он сделал это сразу же после того, как стало понятно, что Пётр Порошенко проиграл на выборах президента шоумену Владимиру Зеленскому. По неподтверждённым данным, Бабченко планировал получить политическое убежище в Норвегии, в случае преследования со стороны новых украинских властей.

Ранее Израиль отказал Аркадию Бабченко в виде на жительство и принял решение о его выдворении. Об этом журналист сообщил в соцсетях. Ему также запрещают работать в стране, писал NEWS.ru.