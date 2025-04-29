Россия в 2024 году сохранила статус четвертой экономики мира Россия сохранила место четвертой экономики мира с ВВП в $6,94 трлн

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия в 2024 году осталась в пятерке стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, следует из данных Международного валютного фонда. Таким образом она закрепилась как четвертая экономика мира с рекордными $6,94 трлн (почти 573 трлн рублей), передает РИА Новости.

Притом в 2023 году ВВП России составлял $6,48 трлн (почти 535 трлн рублей). В материале указано, что ближайшие конкуренты — Япония и Германия — в прошлом году также увеличили свой ВВП, но не так значительно. Так, японская экономика выросла до $6,53 трлн (примерно 539 трлн рублей) с $6,37 трлн (почти 526 трлн рублей), а немецкая — до $6 трлн (более 495 трлн рублей) с $5,87 трлн (484 трлн рублей) трлн.

Ранее на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центрального банка глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила: чтобы снизить уровень инфляции в России, следует на протяжении долгого времени сохранять жесткую денежно-кредитную политику. По ее словам, дальнейшая стратегия регулятора зависит от темпов данного процесса.

Что касается высокой ключевой ставки, Набиуллина назвала ее лекарством для экономики. По ее словам, курс необходимо довести до конца. Набиуллина подчеркнула, что жесткая денежно-кредитная политика — не эксперимент, но проверенное разными странами эффективное лекарство.

Аналогичное мнение высказал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. Он объяснил, что рекордно высокая ключевая ставка действует на российскую экономику так, как прием антибиотика.