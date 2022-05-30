Россия увеличит тарифы по экспорту лома черных металлов за пределы ЕАЭС

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Правительство России с 1 июня введёт тарифные квоты на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новым постановлением поставлена цель не допустить роста внутренних цен и обеспечить российских металлургов сырьем. Квоты будут действовать 2 месяца — до 31 июля, говорится на сайте кабмина.

Правительство продолжает вести последовательную политику по вопросу регулирования вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции. Новым постановлением с 1 июня вводятся тарифные квоты на экспорт лома и отходов черных металлов. Они будут действовать до 31 июля, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что при экспорте металла в объеме до 540 тыс. тонн пошлина составит €100 за тонну. Если же этот показатель повысится, то цена будет составлять — €290 за тонну. При этом пошлины будут действительны исключительно в отношении поставок за пределы ЕАЭС. Данные меры направлены на предупреждение повышения цен на внутреннем рынке и для обеспечения потребностей в сырье отечественных металлургических предприятий.

Ранее стало известно, что в январе 2022 года регионы Дальневосточного федерального округа заработали на экспорте более $2,5 млрд, и при этом один Сахалин — более $1,5 млрд. По итогам 2021 года он стал единственным регионом — донором округа без дотаций из федерального бюджета.