Россия увеличит радиус действия систем предупреждения о ракетном нападении

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Генеральный директор международной акционерной корпорации (МАК) «Вымпел» Сергей Боев заявил, что в России планируют построить четыре радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж». Он уточнил, что строительство идет на юге, севере, Дальнем Востоке и Северо-Западе. Эксперт добавил, что возможности обнаруживать баллистические и крылатые ракеты значительно увеличатся, пишет ТАСС.

Данные станции нужны для того, чтобы без затруднения обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты, — рассказал Боев.

По его словам, улучшенные станции «Воронеж» будут проще в эксплуатации за счет автоматизации.

В случае нападения НАТО на Крым, Россия нанесёт ответный ракетный удар по Лондону, написали ранее журналисты китайского портала Sina. Отмечается, что Москва готова к самым решительным мерам. Автор материала указал на то, что Запад заинтересован в затяжном кризисе в мире и вооружённых конфликтах, так как страны НАТО получают прибыль от продажи своего оружия. В статье при этом сказано, что Запад и НАТО не хотят планируют способствовать перемирию на Украине.