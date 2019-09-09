7 сентября состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Ему предшествовали долгие переговоры с участием, в том числе, президентов обеих стран. Благополучное разрешение этой гуманитарной акции даёт надежду на то, что российско-украинские отношения уже в близкой перспективе начнут улучшаться и от открытой враждебности перейдут в разряд хотя бы холодных переговоров. Но, похоже, такое будущее устраивает не всех.

Вы ведь помните, как выглядело общение Путина и Порошенко, особенно в последние годы его президентского срока? Правильно — никак. В СМИ сообщалось, что уже бывший украинский президент не раз звонил в Кремль, но эти звонки оставались просто без ответа. Пресс-секретарь российского лидера Песков говорил, что Путин просто не хочет участвовать в предвыборной кампании Порошенко.

Когда Зеленский занял кресло главы Украины, контактов на высшем уровне очень ждали, но их всё не было. Тот же Песков объяснял, что Москва ждёт конкретных действий, которые показали бы, что новая власть готова подходить к вопросам по-новому. Именно история с обменом стала таким сигналом. Президенты стали общаться, можно даже сказать, общаться регулярно. При этом обе стороны избегают любых неаккуратных слов, которые могут сломать те хрупкие мосты, что были воздвигнуты. Помощник Зеленского назвал телефонный разговор, состоявшийся после обмена, «равным разговором двух президентов». В Кремле рассказали, что Зеленский и Путин обсудили возможность встречи в «нормандском» формате и договорились о дальнейших контактах.

Повторюсь, по сравнению с тем, что было при Порошенко — небо и земля. И вот в этот момент люди, которые на словах активно выступают на скорейшее урегулирование всех конфликтов и установление мира на Украине, берут слово, и слово это странное.

Пётр Порошенко Petro Poroshenko/Global Look Press

Госдеп публикует, а посольство США на Украине ретранслирует очень странный текст, похожий на анонимку шантажиста, который получил, что хотел, но внезапно захотел больше. В своём заявлении посольство США на Украине призывает Россию освободить всех украинцев, выполнить все обязательства по Минским соглашениям и утверждает, что Москва выступает «подстрекателем» в донбасском конфликте. И всё это в первый рабочий день после важнейшего обмена. Выглядит как саботаж или стремление не дать забыть, кто тут на самом деле рулит ситуацией и ведёт игру.

Российские дипломаты ответили, что конфронтационный тон и наклеивание ярлыков не помогут привести к конструктивному результату и решению стоящих в повестке дня проблем, и заподозрили американских коллег в желании добавить остроты в переговорный процесс. В посольстве подчеркнули, что российская сторона не нуждается в понуканиях и подсказках Вашингтона, «тем более когда они формулируются в уничижительном и безапелляционном ключе».

Возможно, сейчас мы пришли к моменту, когда советы «старших товарищей» и различных доброжелателей из-за границы могут только навредить. Понятно, что на кону влияние в регионе и прочая важная геополитическая ерунда, но, что важнее, развитие ситуации напрямую касается людей, живущих по обе стороны границы, людей, говорящих на одном языке, людей, которые просто хотят съездить друг к другу в гости.

Я понимаю, сейчас времена другие, в ходу Twitter-дипломатия «по-трамповски», предполагающая повышение ставок до полной капитуляции оппонента, но у нас тут свои дела. Запад уже здорово «помог» в 2014, сейчас хорошо бы постоять в сторонке, пообсуждать что-нибудь отвлечённое. Например, глобальное потепление, тема хорошая, может вас занять, пока мы тут по-братски разберёмся.