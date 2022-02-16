Россия указана в качестве угрозы в новой стратегии госбезопасности Украины

В новой стратегии государственной безопасности Украины Россия указана в качестве угрозы. Документ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским и опубликован на сайте главы государства. Отмечается, что российская власть на территории полуострова Крым является оккупационной. Та же формулировка обозначена в отношении самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Отсутствие целостной информационной политики государства, недостаточная развитость национальной информационной инфраструктуры, слабость системы стратегических коммуникаций затрудняют нейтрализацию этой угрозы на фоне информационной экспансии Российской Федерации, в частности путём расширения собственной информационной инфраструктуры и контролируемых им структур на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, — говорится в документе.

Отмечается, что «деструктивная пропаганда» как снаружи, так и внутри Украины, используя общественные противоречия, разжигает вражду , провоцирует конфликты и подрывает общественное единство.

Российская Федерация для реализации собственных стратегических целей на Украине, в том числе компрометации её государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки, — отмечается в документе.

Среди угроз в документе также приводятся влияние олигархов на предприятия Украины и отрасли нацэкономики, незавершённость реформ сил безопасности, ограниченность государства в финансовых ресурсах, что затрудняет обеспечение в достаточных объёмах современными образцами вооружения, низкий уровень благосостояния населения.

В перечне также обозначены «целенаправленные попытки отдельных государств влиять, в том числе через национальные меньшинства, проживающие на территории Украины, на принятие органами государственной власти и органами местного самоуправления решений в ущерб государственной безопасности Украины».

Основными задачами в сфере обеспечения госбезопасности Украины, согласно утверждённому документу, являются своевременное выявление внешних и внутренних угроз, усовершенствование контрразведывательных механизмов, противодействие экономическому терроризму, борьба с оргпреступностью, усиление системы кибербезопасности, «внедрение гармонизированных со стандартами безопасности НАТО и ЕС механизмов функционирования системы обеспечения безопасности государственной тайны и служебной информации», защита госграницы, усиление миграционного контроля и прочее.

Также 16 февраля Зеленский в Instagram поздравил граждан Украины с Днём единения и подчеркнул, что украинцев объединяет желание жить в мире. Ранее он призвал сделать 16 февраля — день, на который западные СМИ установили дату вторжения России на Украину, Днём единения украинского народа.

Зеленский призвал сделать 16 февраля — день, на который западные СМИ установили дату вторжения РФ на Украину, Днём единения и «вывесить национальные флаги, надеть сине-жёлтые ленты и показать всему миру наше единство».