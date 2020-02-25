https://static.news.ru/photo/77a3f4e4-57db-11ea-9605-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Импорт лука, чеснока и капусты в Россию заметно вырос в 2019 году, сообщает Росстат. Объём ввезённых апельсинов и бананов, наоборот, снизился по сравнению с 2018-м.

В статистическом ведомстве отметили, что рост импорта случился на фоне прошлогоднего снижения. Так, в 2019 году ввезли на 20,3% больше капусты, но в 2018 году Росстат зафиксировал снижение на 8,2%. Ситуация с луком и чесноком похожа, но годовая амплитуда между показателями импорта достигла 60%.

По данным Росстата, в страну ввезли меньше огурцов, бананов, томатов, апельсинов, винограда и яблок. Импорт картофеля снизился на 47,7%.

Как писал NEWS.ru, объём экспортных поставок российских товаров, не считая полезных ископаемых, не изменился в 2019 году.