Импорт лука, чеснока и капусты в Россию заметно вырос в 2019 году, сообщает Росстат. Объём ввезённых апельсинов и бананов, наоборот, снизился по сравнению с 2018-м.
В статистическом ведомстве отметили, что рост импорта случился на фоне прошлогоднего снижения. Так, в 2019 году ввезли на 20,3% больше капусты, но в 2018 году Росстат зафиксировал снижение на 8,2%. Ситуация с луком и чесноком похожа, но годовая амплитуда между показателями импорта достигла 60%.
По данным Росстата, в страну ввезли меньше огурцов, бананов, томатов, апельсинов, винограда и яблок. Импорт картофеля снизился на 47,7%.
Как писал NEWS.ru, объём экспортных поставок российских товаров, не считая полезных ископаемых, не изменился в 2019 году.
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