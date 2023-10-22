Россия стала чаще применять авиабомбы: новости СВО на вечер 22 октября Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России за сутки применили 36 авиабомб в Херсонской области, что является рекордным показателем, заявила пресс-секретарь сил обороны «Юг» украинской армии Наталья Гуменюк. Она отметила, что при детонации таких мощных боеприпасов на земле остаются многометровые воронки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО в ночь на 22 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских военных самолета в ходе проведения СВО, также были перехвачены 30 беспилотников ВСУ, сообщает российское Минобороны.

За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях общие потери ВСУ составили около 820 военнослужащих.

Российские войска за сутки уничтожили пять украинских танков, две БМП, девять боевых бронированных машин, установку РСЗО «Град», станцию радиоэлектронной борьбы, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, самоходную артустановку Krab и артиллерийскую систему М777.

На Донецком фронте «очень жарко»

Наиболее кровопролитные бои сейчас идут на Авдеевском направлении, сообщают информационные Telegram-каналы, специализирующиеся на освещении военных конфликтов. На Донецком фронте «очень жарко», российские войска после артобстрелов вели штурмовые действия у Новомихайловки и в Марьинке, ВСУ неожиданно ответили тем же в направлении Песок, пишет WarGonzo. По данным канала, ВСУ сумели потеснить позиции ВС РФ. У украинской армии две цели — прорваться в тыл российских войск в Водяном и заставить их перебросить часть подразделений с других активных участков, где они вели наступление при мощной огневой поддержке, отмечает WarGonzo.

Боец ВС России с позывным Вожак рассказал, что на Авдеевском направлении по-прежнему «горячо». Он сообщил, что текущая задача ВС РФ — закрепиться на занятых позициях и «медленно душить, разматывать артой, танками, бить по логистике».

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ударный вертолет ВС России ликвидировал с помощью легкой многоцелевой управляемой ракеты пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в Малиновке Запорожской области. При этом потери противника не уточняются.

Уничтожен напичканный оружием ВСУ терминал «Новой почты» под Харьковом

В ночь на 22 октября был нанесен ракетный удар по терминалу «Новой почты» под Харьковом. Telegram-канал Readovka писал, что ВСУ складировали в этих помещениях оружие и боеприпасы.

Соединения группировки войск «Днепр» помешали военным Вооруженных сил Украины совершить высадку у железнодорожного моста под Херсоном. Украинские военные потеряли 20 человек личного состава и четыре лодки, заявил представитель оперативных служб региона. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военкор Александр Коц показал видеокадры уничтожения российским беспилотником «Ланцет» украинской гаубицы М-777 зарубежного производства на правом берегу Днепра. За прилетом БПЛА последовала детонация расположенного вблизи боекомплекта.

ВС России ликвидировали стоянку с 15 боевыми бронированными машинами Вооруженных сил Украины в Херсонской области, рассказали представители оперативных служб региона. По их словам, в числе уничтоженной техники были американские Bradley.

ВСУ активно привлекают женщин на фронт

В Сети появилось видео с рыдающей военнослужащей Оленой Риж, которая является членом 47-й бригады Вооруженных сил Украины. На кадрах женщина эмоционально жалуется на сокрушительные потери, после того как ее бригада попала под «замес».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Военкоры Русской Весны» отмечают, что отличительной чертой 47-й бригады ВСУ является большое количество женщин в ее составе. Украинская пропаганда пыталась создать образ «женщины-воина». Однако видео демонстрирует, что в реальности столкновения оказались несколько иными, чем их представляли пиарщики.

ТАСС сообщает со ссылкой на очевидцев, что жительниц Киева, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, начали ставить на воинский учет. По словам киевлянок, повесток пока не выдают, однако процесс отправки в военкоматы находится на серьезном контроле властей.

Читайте также:

Передача Киеву ракет ATACMS: какую угрозу для Украины несет оружие из США

Кто такой генерал Афзалов, который занял место Суровикина, кем командовал

ВС РФ обезвредили дальнобойные ракеты ВСУ ATACMS: как это удалось сделать