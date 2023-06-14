Россия сожгла позиции Киева рядом с Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 14 июня ПВО отбила ракетный удар в Запорожье, в Луганск прилетели Storm Shadow, Белгородская и Курская области под обстрелом

Фото: t.me/gubernator_46

Новые российские регионы и приграничные районы за минувшие сутки вновь подверглись артобстрелам и атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинская армия обстреляла Глушковский район. Российские артиллеристы уничтожили позиции украинских военных, с которых велись обстрелы приграничных районов Белгородской области, а система противовоздушной обороны ВС РФ отразила ракетный удар ВСУ по городу Пологи в Запорожской области. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Белгородская область попала под обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки по селу Журавлевка было выпущено три артиллерийских снаряда, также ВСУ сбросили три гранаты с беспилотников. По его словам, пострадавших и разрушений нет. ⠀

Глава региона рассказал, что в Валуйском городском округе один минометный снаряд был выпущен по селу Новопетровка. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Грайворонском городском округе по территории рядом с селом Дроновка выпущено три минометных снаряда. Пострадавших нет — поврежден один частный дом.

С беспилотника ВСУ была сброшена граната на КПП в Козинке, шесть минометных снарядов выпущено по территории рядом с КПП. Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.

По словам Гладкова, из миномета обстреляли село Сподарюшино. По территории рядом с населенным пунктом произведено пять гранатометных выстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

«Территорию рядом с селом Новостроевка-Вторая обстреляли из гранатомета — зафиксирован 21 выстрел. Никто не пострадал, разрушений нет. За прошедшие сутки на территории округа удалось сбить два БПЛА противника», — написал Гладков. ⠀

Губернатор отметил, что в Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировано 22 прилета. По словам Гладкова, 12 минометных снарядов выпущено по селу Белянка, восемь — по селу Середа, два — по МАПП Шебекино. В селе Артельное был сбит беспилотник ВСУ. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Также Shot сообщает, что сегодня утром около 06:00 ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Шебекино в Белгородской области. По данным канала, атака велась со стороны села Плетеневка Харьковской области, выпущены две мины калибра 120 мм. Никто не пострадал, разрушений нет. Минобороны РФ и местные власти пока не комментировали эту информацию.

Фото: t.me/gubernator_46

ВС РФ уничтожили позиции ВСУ рядом с Белгородом

Министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки российские артиллеристы уничтожили позиции украинских военных, с которых велись обстрелы приграничных районов Белгородской области. Пресс-служба Минобороны приводит комментарий российского солдата, по словам которого расчеты поражают украинские опорные пункты, находящиеся в непосредственной близости от российской границы. Он отметил, что минимум две цели были уничтожены.

«Цель уничтожена. По второй цели работали — оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена. <...> Мы уничтожаем зонно-опорные пункты, которые находятся вдоль нашей границы, ведут разведку нашей территории и обстреливают <...> наши населенные пункты», — рассказал военнослужащий.

В Минобороны подчеркнули, что в подобных операциях принимают участие мобилизованные, которые прошли полный курс военной подготовки на полигонах Западного военного округа и в тыловых районах на линии фронта.

ПВО сбила дрон под Белгородом

Telegram-канал SHOT сообщил, что 14 июня около 07:00 по московскому времени ПВО сбила украинский дрон-разведчик «Фурия» в Шебекинском городском округе Белгородской области. По информации канала, никто не пострадал, разрушений нет. Минобороны РФ и местные власти пока не комментировали эту информацию.

SHOT добавляет, что беспилотник «Фурия» может пролетать около 50 км с максимальной скоростью 140 км/ч. Дрон комплектуется дневной и ночной системами видеонаблюдения с передачей картинки в режиме реального времени. ВСУ часто переделывают беспилотник в ударный.

Обстрелы Курской области

Губернатор Курской области Старовойт в своем Telegram-канале заявил, что утром 14 июня ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты Глушковского района. По его словам, снаряды попали в спиртзавод в Теткино.

«В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение. Также под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи. Здесь обошлось без повреждений», — написал Старовойт.

Telegram-канал Mash уточняет, что сначала Глушково обстреляли минометами, затем поселок атаковали три беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой, их сбили пограничники. По данным Mash, все произошло около 09:00. Информация о разрушениях уточняется.

Фото: t.me/gubernator_46

Попытка ракетного удара по Запорожью

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале рассказал, что вечером 13 июня система ПВО ВС РФ отбила попытку ВСУ ударить ракетами по городу Пологи в Запорожской области. По его словам, все ракеты сбиты.

«Боевики ВСУ совершили попытку обстрела города Пологи. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракеты сбиты», — написал Рогов.

Ракетный удар по Луганску

«Интерфакс» cо ссылкой на Следственный комитет РФ сообщил, что вечером 13 июня ВСУ нанесли удар по Луганску с применением крылатых ракет Storm Shadow. По предварительной информации, по городу было выпущено не менее двух ракет такого типа. В ведомстве сообщили, что в результате ракетного удара имеются пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.

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