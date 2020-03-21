https://static.news.ru/photo/f502a4f6-6c19-11ea-a23b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сосредоточила девять военно-транспортных самолётов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Московской области. Воздушными судами будут отправляться бригады вирусологов и оборудования в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 22 марта журналистам сообщили представители Минобороны РФ.

Самолёты вместе с экипажами были переброшены в Подмосковье прошлой ночью. Воздушные суда доставили из Ульяновской, Псковской и Оренбургской областей.

Девять самолётов военно-транспортной авиации ВКС России сосредоточены на аэродроме Чкаловский, — приводит ТАСС сообщение министерства.

Как ранее писал NEWS.ru, ВКС РФ начинают 22 марта доставлять в Италию помощь для борьбы с распространением коронавируса, соответствующий приказ отдал министр обороны Сергей Шойгу.

От РФ по готовности итальянской стороны вылетят восемь бригад военных медиков, в том числе вирусологов, будут доставлены медицинское оборудование и автомобильные комплексы дезинфекции.