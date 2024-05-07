Россия сообщила США о задержании американского солдата Пентагон: РФ сообщила США о задержании американского солдата во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сообщила США, что 2 мая во Владивостоке был задержан американский солдат по обвинению в преступном поведении, заявила РИА Новости официальный представитель Пентагона Синтия Смит. Она отказалась привести детали случившегося, сославшись на деликатность ситуации.

Синтия Смит добавила, что семью солдата уже проинформировали о случившемся. Американцу оказывают консульскую поддержку. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби подтвердил предполагаемое задержание солдата США в России по обвинению в воровстве. За подробностями он посоветовал обращаться в Пентагон.

О задержании американца, заподозренного в воровстве, сообщила телекомпания телекомпания NBC со ссылкой на источники. Они утверждают, что американец обокрал женщину. По словам четырех военных чиновников, он находился в Южной Корее и приехал в Россию самостоятельно, а не по служебным делам.

Ранее интернет-пользователи высмеяли американца, который испугался ехать в РФ без российского паспорта. Его родственница заявила, что эта поездка может быть опасна. В ответ россияне начали запугивать его тем, что американцев в России сразу отправляют в Сибирь собирать уран голыми руками или скармливают медведям.