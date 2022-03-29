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Россия снимет ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств

Россия с 30 марта ликвидирует ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств
00:29, 30 марта 2022
Россия снимет ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств Фото: ВКонтакте
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Россия отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Оно вступает в силу с 30 марта.

Согласно документу, с 30 марта снимаются временные ограничения для представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, которые следуют в Россию через любые пункты пропуска с территорий третьих государств.

Также снимаются ограничения на въезд в РФ граждан Казахстана и на выезд граждан РФ в Казахстан через сухопутный участок границы между двумя государствами. Кроме того, отменяются ограничения на выезд россиян в Монголию через российско-монгольскую границу.

Ранее спецпредставитель Госдумы Константин Затулин внёс поправки в законопроект, упрощающий порядок прибывания и нахождения в РФ беженцев с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

В России зафиксировали 490 тысяч человек, прибывших с территории ДНР, ЛНР и Украины в Россию, большинство из которых приехали из частично признанных республик. Среди пересёкших российскую границу насчитывается порядка 100 тысяч детей.

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